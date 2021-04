Friends Divulgação/NBC

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 09/04/2021 15:35

A gravação do tão aguardado reencontro de Friends foi retomada, após adiamento por causa da pandemia de coronavírus. Os atores que deram vida à Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Joey e Chandler por 20 temporadas já estão reunidos em Los Angeles para filmar o especial da HBO Max, conforme contou David Schwimmer em entrevista ao The Graham Norton Show, popular programa da TV britânica.



David contou que estava indo direto do estúdio britânico para o aeroporto e o elenco de Friends se reuniria pela primeira vez em anos. "Finalmente achamos uma maneira de filmar de forma segura. Uma parte será gravada fora do estúdio por causa dos protocolos de segurança", afirmou à Norton.