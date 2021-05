Por O Dia

Publicado 08/05/2021 21:40

Rio - Criativo e irreverente. Nesta semana o Brasil chorou a perda de Paulo Gustavo, um dos maiores humoristas da sua geração, para a covid-19. Aos 42 anos, com saúde, no auge da carreira e cheio de projetos, Paulo está entre os mais de 400 mil brasileiros que não conseguiram superar a doença. O país se mobilizou para aplaudi-lo na despedida. O 'Fantástico' deste domingo, dia 9, também presta a sua homenagem, abrindo espaço para que familiares e amigos falem sobre ele, contem como Paulo Gustavo era na intimidade e o que fez dele um dos artistas mais populares e admirados do país.

O Dia das Mães e o Dia Internacional da Enfermagem serão celebrados em um episódio inédito do quadro "Mulheres Fantásticas". Em entrevista à apresentadora Poliana Abritta, Rosângela Soares, que é enfermeira há 19 anos e trabalha na linha de frente no combate ao coronavírus no Hospital Emílio Ribas, em São Paulo, fala sobre as dificuldades que enfrenta, especialmente com a mãe e com o filho, para seguir trabalhando diante de uma doença tão contagiosa e letal. Além de convencer a mãe de que precisaria continuar trabalhando como enfermeira durante a pandemia para ajudar a salvar vidas, apesar dos riscos, Rosângela precisou dormir no carro durante três meses para manter o distanciamento e tentar proteger o filho da doença. Isso porque apesar de tentar se manter longe do filho dentro de casa, ela descobriu que o menino de 8 anos aproveitava para dar abraços nela enquanto dormia.A maquiadora Juliette, campeã do Big Brother Brasil 21, conta à repórter Giuliana Girardi as mudanças que está vivendo desde que saiu milionária da casa mais vigiada do Brasil.