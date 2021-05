Elenco de "Friends" se reencontrará em episódio especial, após 17 anos Reprodução/YouTube

Rio - Os fãs de "Friends" receberam mais um mimo nesta quinta-feira (13). O HBO Max divulgou uma prévia emocionante e a data de estreia da tão sonhada reunião do elenco original da série finalizada em 2004. O episódio especial, chamado "Friends: The Reunion", estreia no dia 27 de maio e contará, ainda, com um grupo de celebridades convidadas.

No vídeo divulgado pelo HBO Max, os protagonistas - David Schwimmer, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Courteney Cox e Matt LeBlanc - caminham abraçados, enquanto toca um remix da música-tema da série. Em seguida, surge um letreiro que diz: "Aquele em que eles se reúnem", fazendo referência ao padrão dos nomes de cada episódio.

Segundo a plataforma de streaming onde o capítulo ficará disponível, alguns dos nomes confirmados para uma participação especial são Justin Bieber, Lady Gaga, David Beckham e o grupo sul-coreano BTS. Na semana passada, a atriz Courteney Cox, que interpreta a Monica em "Friends", contou como foi a experiência de voltar ao set de filmagens da sitcom

"Foi inacreditável, tão emocionante. É uma reunião improvisada, mas tivemos a chance de estar no palco pela primeira vez, todos nós, depois de, não sei, 15 anos, ou 17 anos?", disse a atriz. "Foi ótimo, foi muito divertido, tivemos muitas surpresas especiais e foi fantástico, realmente foi", acrescentou.

"Friends" é uma série norte-americana que esteve no ar por 10 temporadas, de 1994 a 2004, contando as histórias de Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross em Nova York. O episódio especial será exibido pelo HBO Max, serviço que ainda está indisponível no Brasil, mas será liberado em junho deste ano.

