Rio - A novela "Salve-se Quem Puder", da TV Globo, estreia nesta segunda-feira sua fase final, com capítulos inéditos. As gravações da trama foram interrompidas em março de 2020 em decorrência da pandemia de coronavírus e a obra retornou à grade da emissora este ano, com exibição desde o primeiro capítulo. O público poderá acompanhar, a partir de hoje, o trabalho feito durante a retomada das gravações, nos Estúdios Globo, seguindo os protocolos de segurança. "Salve-se Quem Puder" é, então, o único folhetim no ar atualmente com capítulos inéditos.

O autor Daniel Ortiz relembra o susto ao receber a notícia da paralisação das gravações. "Era um domingo, quando o Silvio de Abreu, que estava à frente da dramaturgia da Globo naquela época, me ligou e avisou que as gravações da novela seriam interrompidas, e que eu teria que criar um desfecho para aquela primeira fase. Foi muito intenso. A partir daí, comecei a escrever a novela dentro de uma nova realidade".

Vitória Strada, que vive a personagem Kyra Romantini, ressalta que por conta das cenas de ação, "Salve-se Quem Puder" é uma novela de muito "contato" e comenta o desafio de gravar sem proximidade com os colegas. "Essa é uma novela de muito contato. Tanto as cenas de ação quanto as de carinho têm muito contato físico. Como fazer isso, passando o dinamismo, a rapidez das cenas, sem a proximidade? Gravamos várias cenas acreditando que estávamos nos encostando de verdade. Foi muito desafiador, mas uma delícia!", garante.

Um dos momentos mais aguardados pelos fãs da trama é o reencontro entre Luna (Juliana Paiva) e sua mãe, Helena, vivida por Flávia Alessandra. As atrizes falam sobre a emoção de gravar essa sequência. “Todas as cenas que eu fazia com a Flávia tinham muito subtexto. Era um misto de rancor, de amor, e de muita dúvida por causa do abandono... Foi muito especial construir essa relação. A cena da revelação, em especial, o que eu posso dizer, de bastidor, é que foi o dia mais emocionante da novela para mim”, afirma Juliana.

“O fato de já termos trabalhado juntas, em 'Além do Horizonte', acho que ajudou muito a alcançarmos a química e a dose de emoção que as cenas precisavam. De fato, a sequência que o Daniel escreveu, em que a Helena descobre a Fiona como Luna, é muito comovente. O texto já era emocionante, e a gente tinha o desafio de superar o que estava no papel”, complementa Flávia.

Novos personagens

Outra novidade desta reta final de "Salve-se Quem Puder" são os novos personagens. Rodrigo Simas entra na história como o músico Alejandro e contracena, pela primeira vez, com o irmão, Felipe Simas. "Acho que, como já estava na reta final da novela, Felipe e eu só tivemos um gostinho de contracenar juntos. Espero trabalhar com ele muitas vezes mais”, torce Rodrigo.

Babu Santana viverá o personagem Nanico, que vai agravar ainda mais a rixa entre as vizinhas Marlene (Marianna Armellini) e Ermelinda (Grace Gianoukas). "Sou muito fã da Grace, então no início fiquei bastante nervoso, confesso. Foi reconfortante demais entrar na novela, mesmo com o trem já andando. Acho que eu estava com tanta vontade de trabalhar que fui driblando as dificuldades. Foi um desafio gostoso. Me sinto muito honrado de fazer parte disso", disse o ator, que volta às novelas após sua participação no "BBB 20".

Sophia Abrahão vai dar vida a Júlia, sobrinha de Hugo e de Helena, e promete balançar o coração de Rafael (Bruno Ferrari). "O convite para a novela foi uma surpresa muito grande porque eu achei que não voltaria a atuar tão cedo, por conta da pandemia. Fiquei bastante animada por entrar para fazer parte de um triângulo amoroso. Fui muito bem recebida e acredito que todos nós nos sentimos bem protegidos por todo o protocolo enquanto estávamos gravando. Além disso, a Júlia é um personagem que circula bem pela trama, então eu pude conhecer um pouquinho de cada núcleo, e isso foi muito importante", comemora.

Interpretada por Gabriela Moreyra, Aurora é uma estudante que sonha com a carreira diplomática e terá em Renzo (Rafael Cardoso), um grande incentivador. “Eu nunca tinha entrado em um projeto em andamento e também me senti muito acolhida. Fiquei honrada por ajudar a trazer novos ares para a história”, comenta a atriz.



