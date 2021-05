Paolla Oliveira Paolla Oliveira Caption

Por Juliana Pimenta

Publicado 15/05/2021 09:00

Rio - Começa, neste domingo, a 'Super Dança dos Famosos', no 'Domingão do Faustão'. A edição especial do quadro de sucesso ganha ares de comemoração, neste ano, com um elenco que reúne 18 finalistas de cada uma das últimas 17 temporadas do 'Dança dos Famosos'. A competição também vai funcionar de um jeito diferente desta vez: em esquema mata-mata, que promove uma decisão a cada domingo.



Com isso, na primeira fase da competição, uma dupla, das três que se apresentam em dois ritmos a cada semana, seguirá direto para a próxima etapa, enquanto as outras seguem para a repescagem. E logo na estreia da competição, Claudia Ohana, Maria Joana e Mariana Santos se enfrentam ao som de dois ritmos, o rock e o forró.

Confira a expectativa de cada participante

Mariana Santos: "A primeira semana de ensaios está sendo surpreendente. Tenho um parceiro incrível de dança e sinto meu corpo mais preparado do que da outra vez. Eu acho que chego mais confiante. Aliás, esse quadro me ajudou muito na minha autoconfiança porque coloca a gente em prontidão"



Claudia Ohana: "A diferença é que eu sei que todos são muito feras e a gente já começa com dois desafios, porque são duas danças. Acho que serei mais exigente comigo mesma e acredito que o público e os jurados também serão mais exigentes. Quero me divertir e aprender mais sobre a dança"



Maria Joana: "Eu estou indo de coração, corpo e alma. Eu sei que pode parecer mais fácil por ser a segunda vez, mas não é. É bem desafiador, mas, ao mesmo tempo, é um território um pouco mais conhecido. Com certeza isso ajuda muito. O que vivi em 2017 foi mágico, poder viver mais uma vez essa emoção está sendo incrível"



Paolla Oliveira: "Não se cobrar tanto é um exercício diário. Nós precisamos estar inteiros, ensaiados e felizes. Não devo me cobrar e, se a cobrança acontecer, vou procurar cuidar para que isso não tome conta e a diversão seja maior. Eu acho que os ritmos que são novidades pra mim talvez sejam os mais difíceis"



Christiane Torloni: "Eu acho que o grande barato dessa edição é o reencontro, né? Acho que a gente está com tanta saudade dos parceiros, atores, músicos, que é ótimo que as pessoas que já passaram pelo 'Dança' venham com essa animação de se reencontrar"



Dandara Mariana: "Não crio expectativas. Mas é óbvio que darei o meu melhor para chegar de novo à final. Adoro ser desafiada. Mas aceitei participar do quadro novamente para me divertir, aprender e aprimorar"



Sophia Abrahão: "Acho que dessa vez o espírito de competição será deixado um pouco de lado. A intenção é dar o nosso melhor e fazer uma apresentação bonita. Fui pega de surpresa, mas fiquei muito feliz. Não imaginava que teria a oportunidade de reviver esse momento tão marcante na minha vida"



Viviane Araújo: "Ao mesmo tempo que dá esse frio na barriga, esse nervosismo, também é algo que eu queria muito voltar a fazer. Eu tenho certeza de que vai ser muito marcante não só para mim, mas para a história do programa. Acho que a gente já tem que chegar mostrando porque está ali. O esforço é muito maior"



Juliana Didone: "Aprendi que a sintonia com o parceiro é fundamental para os passos. Eu adoro uma boa competição. Nos desafia"



Lucy Ramos: "Ao entrar no palco novamente, o frio na barriga foi o mesmo. Porém, agora vou tentar encarar tudo de uma forma diferente, nem sempre temos uma segunda chance de viver uma nova história dentro do mesmo contexto"



Tiago Abravanel: "Eu não tive muita dificuldade em aceitar o convite porque o 'Dança dos Famosos' foi um projeto que eu amei fazer. Fui muito feliz. Me senti muito honrado em ser um dos 18 escolhidos do 'Super Dança'"



Nelson Freitas: "Eu tinha jurado a mim mesmo que nunca mais faria uma coisa dessas. Todo o processo exige do participante uma performance olímpica. Mas é um barato poder estar nesta 'Super Dança'"



Robson Caetano: "Eu aceitei por uma razão muito simples: adoro desafios. Este ano, temos um elenco bem diversificado, ritmos que eu não dancei na edição em que participei. Sem contar que vou competir com uma garotada, então o nível é outro e a precisão vai ser uma aliada da diversão"



Carmo Dalla Vecchia: "Foi um misto de adrenalina com a lembrança de um momento muito divertido. Todos nós nos arriscamos muito experimentando a dança de salão e os variados ritmos que geralmente não eram a nossa rotina. Dá um medo muito grande, mas acho uma experiência fantástica correr no sentido do seu medo. Foram momentos como esse que eu mais aprendi na minha vida"



Rodrigo Simas: "A maior dificuldade é essa coisa de ensaiar em uma semana para dançar... Não é só no 'Super Dança' porque foi o meu maior desafio há nove anos, quando participei pela primeira vez do quadro. É aquilo de pegar o ritmo em uma semana e dançar no domingo. Temos que levar a sério porque o negócio vai ser bom. Estou animado"



Arthur Aguiar: "O que eu quero mesmo é aproveitar ao máximo e me divertir"



Odilon Wagner: "Aprendi que a gente não pode desistir nunca. Naquela edição, fui para a repescagem de cara, mas, mesmo assim, voltei e fui um dos finalistas. Se depender do meu empenho e força de vontade, eu e minha parceira chegaremos longe. Espero contar também com a força do público mais maduro a quem eu espero representar nessa edição"



Marcello Melo Jr: "Tenho certeza que vou até a final. Estou indo para brigar por esse título, pelo mesmo motivo da primeira vez, de querer chegar em casa e ter esse título na minha estante, de poder olhar e me orgulhar dele. Vamos até a final, o espírito é esse"