Rodrigo Bocardi avalia novo visual de William Bonner

Por iG

Publicado 18/05/2021 10:12 | Atualizado 18/05/2021 10:27

fotogaleria

"Cadê a Paula Paiva Paulo para informar se o Rodrigo vai mesmo fazer igual o tio Bonner e deixar a barba e o bigode crescerem", questionou um telespectador, que fez uma colagem com os apresentadores. Em resposta, Bocardi brincou. "É coisa para tio, né... deixa para o tio", iniciou ele.

Engajado, o apresentador aproveitou a oportunidade para pedir férias. "É assim, gente... Isso aqui [o visual] é um processo, primeiro de tudo precisa de férias. Então vocês já podem começar a fazer a campanha, puxem a a hashtag 'Férias para Rodrigo'. Aí, depois, o segundo passo é iniciar outra campanha para o Rodrigo não tirar a barba nas férias. Por fim, aí vocês puxam outra tag 'Deixa o Rodrigo de barba'... aí a gente tá falando de gente mais poderosa, eu fico até...", acrescentou o apresentador, em bom humor.

"Estou com vocês, preciso do apoio do público. Vamos juntos remando nesse barquinho. Aliás, que sucesso que fez essa barba do William Bonner , né? Pessoal não fala de outra coisa. A notícia mesmo que é bom, nada", encerrou Rodrigo Bocardi .