Por O Dia

Publicado 19/05/2021 07:41 | Atualizado 19/05/2021 07:49

Rio - Acabou o mistério! Os telespectadores do "Power Couple" descobriram na noite desta terça-feira que Li Martins e JP Mantovani foram os responsáveis pelo "gemidão" cujo áudio vazou no último sábado. E mais: o casal incomodado que pediu silêncio foi Márcia Felipe e Rod Bala.

Rodrigo Carelli, diretor do "Power Couple", explicou tudo no Twitter. "Sim! Pra quem estava na dúvida de quem era o 'gemidão' do 'Power Couple', hoje revelamos no programa que eram a Li e o JP. E quem fez 'shhhhh' foram Márcia e Rod que estão na barraca, ao lado do perrengue".

A equipe da cantora, então, se pronunciou sobre o ocorrido. "Uma noite de amor não faz mal, não é mesmo? O Power Couple mostrando que dá pra jogar, competir, conviver e se amar".

