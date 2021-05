Jonathas, amigo de MC Kevin Reprodução/Record TV

Por iG

Publicado 24/05/2021 08:33 | Atualizado 24/05/2021 08:34

São Paulo - Jonathas Cruz, um dos amigos que estava no quarto antes da morte de MC Kevin, negou a versão contada pela acompanhante Bianca Domingues. Segundo a mesma, o rapaz teria feito uma "brincadeira de mau gosto" ao sugerir que a esposa do funkeiro, Deolane Bezerra, estava a caminho, o que teria motivado o cantor pular de um apartamento para outro. Em entrevista ao "Domingo Espetacular", da Record TV, Roberto Cabrini ligou para Bianca e ela repetiu sua versão. Ao vivo com o jornalista, Jonathas não poupou. "Que pessoa mais suja".



Durante a ligação com Cabrini, Bianca repetiu o que declarou à polícia: que o funkeiro tentou pular para o apartamento de baixo após se assustar com uma brincadeira dos amigos, que disseram "moiô, moiô, moiô", dando a entender que a esposa dele estaria chegando ao quarto. Em sua defesa, Jonathas Cruz alegou que jamais brincaria desta forma com MC Kevin. "Não brinquei com ele em nenhum momento. Ele estava seguro do que estava fazendo, mesmo bêbado. A mulher dele não sabia onde era o quarto. A gente não tava brincando, foi uma vida que se foi. Nosso amigo".

Após a entrevista exibida pela Record TV, Bianca voltou a se defender nas redes sociais. "Que amigo é esse que não chora? Que não expressa sentimento algum? Meus dois depoimentos são os mesmos! Que os culpados paguem pela justiça dos homens e a divina", escreveu ela.

Jonathas, por sua vez, acredita que Kevin pulou da varanda por conta de "uma ilusão causada pelas drogas e pela privação de sono". Segundo depoimentos dados à Polícia Civil, o funkeiro e os amigos estavam sem dormir desde a noite anterior, quando Kevin fez um show no Rio de Janeiro. Na hora do acidente, Kevin estava no quarto com Bianca e um outro amigo, MC VK. Jonathas teria sido expulso, pois a acompanhante não teria aceitado fazer a mais sem receber por isso.

Em posicionamento nas redes sociais, MC VK também nega ter feito qualquer brincadeira. "Nunca existiu entre eu e o Kevin isso, porque não era a primeira vez que a gente estava fazendo isso. A gente se conhece há sete anos, nunca que eu ia falar 'sua mulher chegou'".