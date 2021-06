LA CASA DE PAPEL (L to R) HOVIK KEUCHKERIAN as BOGOTÃ., ÚRSULA CORBERÓ as TOKIO, RODRIGO DE LA SERNA as PALERMO, ITZIAR ITUÑO as LISBOA, MIGUEL HERRÃ.N as RÃ.O, JAIME LORENTE as DENVER in episode 02 of LA CASA DE PAPEL. Cr. TAMARA ARRANZ/NETFLIX © 2020 - TAMARA ARRANZ/NETFLIX

Por O Dia

Publicado 03/06/2021 12:32

Rio - Foram reveladas, na manhã desta quinta-feira, pela Netflix as primeiras imagens da temporada final de La Casa de Papel. O assalto continua, a guerra se aproxima e o líder da Gangue perdeu o controle. O fim da série criada por Álex Pina está chegando.

fotogaleria

As primeiras imagens da temporada final revelam o caos tanto dentro quanto fora do Banco da Espanha: o Professor foi pego de surpresa depois que Sierra descobriu seu esconderijo, e Lisboa agora se encontra a salvo dentro do banco. Começa a guerra e vemos como A Gangue terá que ser forte para sobreviver - com mais armas, angústias e o desespero de não ter um plano.

Sinopse oficial de La Casa de Papel Parte 5

Já faz mais de 100 horas que a missão no Banco de Espanha começou. O grupo de assaltantes conseguiu resgatar Lisboa, mas o momento é de tensão e luto depois de perderem um de seus integrantes. O Professor foi capturado por Sierra e, pela primeira vez, ele não tem um plano de fuga. Quando parecia que a situação não tinha como piorar, aparece um inimigo ainda mais poderoso do que qualquer outro que já enfrentaram: o exército. O maior roubo da história está chegando ao fim — e aquilo que começou como um assalto está prestes a se transformar em guerra.