Léo Modesto, do 'Mestre do Sabor'Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 08:30 | Atualizado 04/06/2021 08:32

Rio - A eliminação do 'Mestre do Sabor' desta quinta-feira foi difícil para os chefs. Por conta de um corte profundo no dedo, Léo Modesto teve que receber auxílio médico, acabou perdendo tempo de prova e não conseguiu entregar seus pratos aos jurados.

Por conta do não cumprimento da prova, o chef foi eliminado e levou os colegas às lágrimas em sua despedida. Léo também se emocionou ao falar da importância da disputa. "Esse resultado eu já esperava, mas eu não me sinto eliminado. Já foi uma vitória entrar no programa. Me senti tão abraçado por todo mundo. Estava tranquilo enquanto não vi todos emocionados, aí eu desabei", disse o cozinheiro.

Kátia Barbosa, responsável por guiar o time de Léo, também sofreu com a saída do colega. "Você é uma grande promessa nesse mundo gastronômico. Você foi essencial no meu grupo, sempre muito verdadeiro e profissional. Estou me despedindo com muita dor. Quero que você saiba que é um cara imenso", declarou a chef especializada em cozinha brasileira.

