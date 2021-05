Suzy Cortez Marcos Mello

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 15:49 | Atualizado 19/05/2021 15:54

Suzy Cortez fez uma venda inusitada recentemente. A musa do OnlyFans, site de assinatura de conteúdo adulto, vendeu o lençol que ela usou para um fã por R$ 12 mil dólares (cerca de R$ 63 mil).

A modelo também falou que vai passar a liberar o acesso para brasileiros, após quase cinco anos na plataforma. "Meu primeiro assinante me acompanha desde novembro de 2016, quem me segue nunca mais me abandona. Tenho fãs bem ousados assim como eu. Recentemente vendi um lençol usado por mim por 12 mil dólares para um fã italiano. Eu amo ter a possibilidade de satisfazer um desejo de uma pessoa que me admira. Isso me instiga a cada vez mais entregar sempre o melhor", afirmou Suzy.

"Agora o Brasil vai poder ver o conteúdo que conquistou o mundo! Meu aniversário foi ontem e o presente é dos internautas. Quero mostrar o real motivo do meu perfil ser um sucesso".