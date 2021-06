Lucy Ramos no Super Dança dos Famosos - Reprodução/Globo

Lucy Ramos no Super Dança dos FamososReprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 08:27 | Atualizado 07/06/2021 08:42

Rio - Lucy Ramos, Carmo Dalla Vecchia e Nelson Freitas se apresentaram, neste domingo, no "Super Dança dos Famosos". Lucy levou à melhor nos dois ritmos - forró e rock - e avança diretamente para a semifinal da competição. Nelson Freitas e Carmo Dalla Vecchia vão para a repescagem.

No final das danças, Lucy Ramos e o professor Léo Gomes conquistaram 119.8 pontos. Nelson Freitas e Paula Santos somaram 119.6 pontos enquanto Carmo Dalla Vecchia e Bruna Santos tiveram 119.4. Lucy se soma a Marcello Melo Jr., Maria Joana e Paolla Oliveira que já estão classificados para a semifinal da competição especial do "Domingão do Faustão".