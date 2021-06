Sandra Annenberg - Reprodução/Globo

Sandra AnnenbergReprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 08:41

fotogaleria

Publicidade

"Queria um minutinho só da sua atenção, porque essa semana é uma semana muito importante na minha vida. No dia 1 agora de junho, terça-feira, eu completei 30 anos de Jornalismo na TV Globo. No dia 2 de junho, minha filha se formou no ensino médio. Ontem, dia 5 de junho, foi meu aniversário, eu fiz 53 anos. Agora, eu teria tudo para comemorar, mas eu não estou conseguindo. A gente está muito triste, esse momento é muito triste. Então, eu só tenho uma coisa para dizer: vacina já, vacina sim! Ou a gente não vai sair disso. Eu precisava dizer isso...", disse Sandra Annenberg.