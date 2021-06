Jeffrey Toobin - Reprodução

Jeffrey ToobinReprodução

Por iG

Publicado 11/06/2021 13:40



São Paulo - O jornalista estadunidense Jeffrey Toobin, que foi pego se masturbando durante uma reunião por vídeo , voltou à CNN após o fim da suspensão. Ele trabalhava na emissora jornalística e na revista The New Yorker, de onde foi demitido após ser pego no ato explícito, mas segue trabalhando no canal de televisão.

O retorno de Toobin aconteceu na última quinta-feira, com o fim da suspensão que durava desde outubro de 2020. Na volta à televisão, ele conversou com a âncora Alisyn Camerota no programa "CNN Newsroom" e comentou o incidente, além de fazer uma análise de notícias do mundo jurídico, trabalho que exercia antes de ser suspenso.

Toobin disse que ele é um ser humano que comete erros, mas entende que não há desculpas pelo o que ele fez. "Eu pensava que outras pessoas não conseguiam me ver", disse o jornalista que achava estar com a câmera desligada.