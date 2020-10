Jeffrey Toobin Reprodução CNN

21/10/2020

SÃO PAULO - Jeffrey Toobin, comentarista da CNN americana e repórter da revista The New Yorker, gerou alvoroço ao se masturbar durante uma reunião online de trabalho realizada pelo aplicativo Zoom. Toobin foi suspenso dos dois veículos.



O caso aconteceu durante uma simulação da eleição entre os funcionários da revista The New Yorker e da rádio pública WNYC , na qual os participantes simulavam os papéis do presidente, Donald Trump, e do candidato a presidência democrata, Joe Biden .



Durante uma pausa, Jeffrey Toobin parecia estar em uma segunda chamada no Zoom , mas logo apareceu diante da câmera tocando seu pênis.

Após a repercussão, o jornalista se posicionou sobre o caso. "Cometi um erro vergonhoso e estúpido, achando que estava fora da câmera. Peço perdão a minha esposa, minha família, amigos e colegas", disse Toobin à revista Vice .

"Achei que não estava visível no Zoom. Pensei que ninguém na chamada de Zoom poderia me ver. Pensei que tinha fechado o vídeo", completou ele.