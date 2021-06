Antonio Banderas quase interpretou Ayrton Senna em filme - Divulgação/RecordTV

Por IG - Gente

Publicado 11/06/2021 16:08

Rio - Antonio Banderas, galã de Hollywood, foi entrevistado por Carolina Ferraz para o "Domingo Espetacular" e confessou que quase interpretou o brasileiro Ayrton Senna em um filme.

Segundo Banderas, o projeto de interpretar o ídolo do automobilismo do Brasil não foi concretizado, mas a admiração permanece. “Eu adoraria ter interpretado o Ayrton Senna, porque eu o considero, ainda hoje, não apenas um grande piloto de Fórmula 1, mas uma ótima pessoa que amava muito os brasileiros”, disse em entrevista ao programa da RecordTV.

O papo com Carolina Ferraz vai ao ar no dia 13 de junho. Na conversa, ele ainda fala sobre a carreira e a relação com o aclamado cineasta Pedro Almodóvar. “Sou o único ator espanhol que foi até Hollywood e permaneceu em Hollywood. Construí minha carreira fora do meu país. Fico muito feliz de saber que vários atores espanhóis seguiram meus passos”, afirmou.