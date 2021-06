Tiago Leifert assume lugar de Faustão nas tardes de domingo - Montagem/TV Globo

Por O Dia

Publicado 20/06/2021 09:43

Rio - Tiago Leifert publicou uma declaração, neste sábado (19), sobre sua nova posição como apresentador da "Super Dança dos Famosos". O jornalista aproveitou para elogiar seu antecessor, Faustão, que deixa a TV Globo após 32 anos no comando do "Domingão".

"Oi, pessoal! Nessa última semana, a TV Globo decidiu mudar a programação de domingo. Com a saída do nosso querido Faustão, meu amigo e incentivador, recebi a honrosa missão de apresentar a Super Dança dos Famosos pra vocês, enquanto Luciano Huck se prepara para assumir o horário", escreveu Leifert no Instagram.

Fãs e celebridades deixaram vários comentários na publicação desejando sucesso na nova jornada, incluindo Luciano Huck que deve comandar as tardes de domingo a partir de 2022: "Boa sorte, amigo!", comentou o apresentador do "Caldeirão".