‘Mestre do Sabor’ ganha quadro de humor com Edelson Ribeiro, o ‘Sobrevivente’ - Globo/Sergio Zalis

Por Juliana Pimenta

Publicado 23/06/2021 08:00

Rio - A simplicidade é o carro-chefe das receitas de sucesso. Mas assim como vemos no 'Mestre do Sabor', alguns pratos são feitos com ingredientes e técnicas para lá de inusitados. Sucesso na internet, Edelson Ribeiro viralizou justamente ao comentar, por vídeo e de um jeito muito único, as receitas diferentonas que chegavam até ele.

"Meus amigos começaram a passar dia e noite no Tik Tok. Entrei para a plataforma, vi um monte de gente dançando, mas não sei dançar. Só que aí começaram a aparecer também esses vídeos estranhos, de comidas de outros países... Fui assistir e comecei a fazer meus comentários aqui internamente. Meu primo viu e disse: 'você pode comentar e a gente te filma reagindo'. E aí, depois do primeiro, já era", conta o humorista que, de dezembro para cá, virou celebridade nas redes sociais.No Instagram, Edelson já tem mais de 2,6 milhões de seguidores e, dentre eles, muitos admiradores famosos. "Agora já tem um bocado. Sempre sonhei em falar isso, mas se eu for falar de um só, todos vão se zangar. Mas dos primeiros que me seguiram, o que eu mais fiquei surpreso foi a Grazi. Menino, quando a Grazi Massafera me seguiu eu endoidei. Eu falei: 'não, não pode'. Foi emocionante! E aí começou: Marília Mendonça - meu Deus! -, Gusttavo Lima, Jonas Esticado... Moço, uma turma. Aí eu fiquei besta. Fiz a brincadeira com a Joelma e ela gostou, que mulher maravilhosa", brinca.E o sucesso do maranhense extrapolou as fronteiras da internet e chegou à TV. Hoje, Edelson é responsável pelo quadro 'VAR do Sabor' na competição culinária da Globo e revela como reagiu ao convite da emissora. "Eu demorei a acreditar nessa história. Sou meio cabreiro com as coisas. A gente leva tanta porrada da vida que, quando as coisas começam a dar certo, a gente fica meio: 'hm, será?'. Quando o pessoal do programa entrou em contato, eu não acreditei. Mas aí a conversa foi fluindo, dando certo, o chefe me mandou direct me parabenizando, e aí a ficha caiu", conta o humorista, que tinha medo de que seu trabalho fosse mal interpretado."A diferença é por conta da proporção que toma. Quando eu faço para as minhas redes sociais, talvez eu não faça com tanto medo, ou tanto nervosismo. Quando a gente vai fazer sabendo que o negócio vai para a televisão, a emoção já toma conta. Até porque vai pegar um público, um pessoal que é de uma classe mais elevada, que não é do Nordeste e tem a questão se eles vão entender ou não. Ainda mais por ser linguagem regional, com sotaque… E isso por mais que, de maneira nenhuma, minha intenção seja tirar sarro, ou menosprezar. Deus me livre! Cozinhar é uma coisa séria, mas eu ficava naquela das pessoas não entenderem", revela Edelson.Além do sucesso e da responsabilidade de falar com um público muito maior do que os seus seguidores na internet, Edelson também percebeu que seu reconhecimento também afetou pessoas que se identificam com ele: pelos costumes e pela forma de falar. "Eu recebo muita mensagem do meu pessoal. Meu pessoal que eu falo, assim, do Nordeste inteiro, do Maranhão. Do povo dizendo que se sente orgulhoso, se sente representado, de que eu falo a linguagem que eles falam. Então, agora, vendo essas respostas, o povo com esse carinho todo, eu acredito que as pessoas sintam mesmo orgulho de mim", conta o humorista, que explica o sotaque carregado."Eu sou do interior do Maranhão. Me criei em um interior chamado Lago do Caboclo Morto e lá a gente fala desse jeito. A nossa reação para essas coisas que fogem do nosso comum é desse jeito mesmo", brinca.