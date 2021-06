Bocardi no 'Jornal da Globo' - Reprodução

Publicado 23/06/2021 09:40

Rio - Rodrigo Bocardi está substituindo Renata Lo Prete no "Jornal da Globo" e salvou uma repórter durante a edição da madrugada desta quarta-feira (23). O âncora estava conversando ao vivo sobre a importância da vacinação contra a Covid-19 com a jornalista Flávia Jannuzzi, mas ela se enrolou com o texto.

"Quando mais "o vírus circula, maior... Perdão, eu me perdi", disse a jornalista que ficou em silêncio logo após isso. "Quanto mais ele circula... Imagino que é maior a probabilidade de surgir novas variantes", completou Bocardi para ajudar a repórter.

Jannuzzi agradeceu pelo apoio do colega e continuou com a fala normalmente. "As pessoas não tomam a vacina. A vacinação não anda e a gente vai se tornando um grande produtor de variantes. É o que tem acontecido no nosso país. Por isso a importância da vacinação", Bocardi continuou.