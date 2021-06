Gizelly Bicalho - Divulgação

Gizelly BicalhoDivulgação

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 08:52 | Atualizado 29/06/2021 08:55

Rio - É normal que participantes do "Big Brother Brasil" ganhem milhões de seguidores nas redes sociais, mas Juliette Freire, vencedora do "BBB 21", conquistou um feito inédito: sair do reality com mais de 20 milhões. A ex-BBB 20 Gizelly Bicalho comentou o fato em participação no "Foi Mau", programa de Maurício Meirelles na RedeTV!, nesta segunda.

"A menina está assustada. Quando saí me assustei com os quatro (milhões de seguidores), imagine ela com o Brasil inteiro a amando!", disse ela, que ainda refletiu sobre "endeusamento" da paraibana. "Ela tinha uma vida (normal) antes, agora tudo o que faz e fala vira notícia. Tem um fenômeno também que é o endeusamento da Juliette", ponderou Gizelly.