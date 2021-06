Sikêra Jr. é acusado de LGBTfobia - Reprodução

Sikêra Jr. é acusado de LGBTfobiaReprodução

Por iG

Publicado 30/06/2021 10:33 | Atualizado 30/06/2021 10:40



São Paulo - Sikêra Jr não está preocupado com os patrocínios perdidos por conta de seus comentários homofóbicos. Após chamar homossexuais de "raça desgraçada", o apresentador do "Alerta Nacional", noticiário da RedeTV, ironizou a repercussão de suas declarações e disse que tem "fila de espera" de empresas para assinar com ele.

fotogaleria

Publicidade

"Obrigado pelas marcas que continuam. Venho recebendo telefonemas de clientes que já queriam entrar. Temos uma fila de espera, todo mundo sabe disso. A gente é chamado de 'Alerta Comercial', sim ,nós vendemos muito bem. Esse programa é muito bem visto e por todas as classes e gêneros. As marcas que continuam anunciando aqui apoiam minha forma de pensar, de opinar, muito obrigado pela confiança", discursou Sikêra no "Alerta Nacional" de terça-feira.

O apresentador ainda aproveitou a oportunidade para ironizar marcas que o deixaram: "Sinto (muito) aquele que foi pressionado por uma agência. Quando quiser voltar, as portas estão abertas, serão muito bem-vindos. A vida continua, eu tenho que seguir. Sai telefonia A, vem telefonia B. Operadoras são pelo menos seis no Brasil. Sai óculos tal, óculos X vem. Isso é comum na televisão e no rádio. Há uma renovação comercial todos os meses aqui. É a natureza já do programa, temos fila de espera de anunciantes. Sabe por que essas pessoas anunciam nesse programa? Ela sabe o caráter que esse velho tem, a opinião que eu tenho", afirmou.