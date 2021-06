Sikera Junior - Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 21:15 | Atualizado 29/06/2021 21:20

Sikêra Jr. abriu o 'Alerta Nacional', da RedeTV!, falando sobre seu discurso homofóbico. Na sexta-feira, o apresentador criticou a nova campanha do Burger King, e chamou os gays de "raça desgraçada". A fala teve bastante repercussão nas redes sociais e fez o programa perder patrocinadores. Com isso, nesta terça-feira, o apresentador pediu desculpas, mas reforçou que mantém a mesma opinião.

"Senhoras e senhores, ontem o assunto no Brasil era o Lázaro, que morreu. Aí eu disse: 'Olha, não é um bom momento para falar o que estou querendo desde sexta-feira (25). Ontem parecia que se eu falasse iria aparecer uma cortina de fumaça. A gente fala no meio aqui, sai pela tangente e está tudo certo'. Não, eu guardei para hoje", começou.

"Eu quero pedir licença aos meus colegas e diretores para falar algo que está me incomodando desde a última sexta-feira. Estou recebendo milhares de mensagens incomodadas com o comentário que fiz sobre um comercial que se utilizou de crianças para falar sobre homossexuais".



"Recebi muito apoio e ataque. E colegas que trabalham nesse canal também foram atacados. Tudo que falo nesse programa é de minha responsabilidade. Nunca fugi [de minha responsabilidade] e não vai ser agora. Mantenho a minha palavra. Quem trabalha comigo sabe do respeito que tenho por todos, independente da religião, cor da pele, sexo. Desafio qualquer um que me critica a encontrar tantos homossexuais trabalhando na frente e por trás das câmeras".



"Dito isso, eu preciso reconhecer que me excedi. No calor do comentário, posso ter usado palavras que me arrependo, sou humano. Errei, erro e vou errar, quantas vezes já repeti isso aqui? Sou humano! O que eu tenho sofrido com essa situação... ninguém está tá imune de errar".



"Como falei, tenho a responsabilidade de pedir desculpas publicamente. Aprendi muito com essa lição. Vou seguir defendendo a família tradicional, mas sem desrespeitar. Esse programa não tem censura. Vou continuar defendendo a família brasileira, vou continuar defendendo as crianças. Deixem nossas crianças brincarem, crescerem, respeitem esse direito. Eu falei como pai e avô!".



"Você que disse que não assiste a esse programa, você que se sentiu ofendido: lhe peço perdão. Extrapolei como nunca, revoltado com o que vi naquele comercial, e continuo contra, minha opinião continua a mesma. Mas você que se sentiu ofendido, o que eu posso dizer é que me perdoe”.

Ação civil contra a RedeTV!

Na última sexta-feira, 25, durante o programa Alerta Nacional, Sikêra criticou a propaganda que o Burguer King criou para o Dia do Orgulho LGBTQ+. Entre muitas outras ofensas, ele disse: "A gente está calado, engolindo essa raça desgraçada que quer que a gente aceite que a criança...deixe as crianças, rapaz".



O MPF assina a ação, em conjunto com a associação Nuances- Grupo Pela Livre Expressão Sexual, que atua na defesa dos direitos humanos da população LGBTQ+, para que o canal e o comunicador paguem a indenização de R$ 10 milhões por danos morais coletivos O valor será destinado à estruturação de centros de cidadania LGBTQ+.



Além disso, o órgão também requer a exclusão da íntegra do programa dos sites, redes sociais e que tanto a emissora como o apresentador sejam obrigados a publicar retratação pelos mesmos meios, mesmo tempo e em idêntico horário.