Michelle Barros deu uma saída do estúdio e deixou Ana Paula Araújo no vácuo - Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 07:38

Rio - Uma situação inusitada aconteceu durante o "Bom Dia Brasil" na manhã de quinta-feira. A jornalista Michelle Barros saiu rapidamente do estúdio da Globo em São Paulo e acabou deixando sua colega Ana Paula Araújo falando sozinha.

Ana Paula perguntava sobre o frio em São Paulo e o risco de tomar medidas improvisadas para se aquecer. Mas, quando a câmera abriu, o local em que Michelle deveria estar estava vazio. Ana Paula levou na brincadeira. "O perigo, Michelle... Michelle Barros? Volta aqui para falar para a gente desses perigos e que são coisas sérias: os bombeiros alertam para o risco de incêndio, intoxicação com fumaça. Deve tomar cuidado ao improvisar para se aquecer", disse.

Michelle, então, voltou ao estúdio, pediu desculpas pela desatenção e respondeu a pergunta de Ana Paula Araújo. No final do programa, a jornalista ainda brincou com Ana Paula. "Estou aqui. Estou aqui, Ana Paula", disse Michelle, levantando a mão como se estivesse respondendo a chamada na escola.