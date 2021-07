Datena confirma candidatura em 2022 - Reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 17:42

Rio - José Luiz Datena assinou, nesta segunda-feira (5), sua filiação ao Partido Social Liberal (PSL), oficializando sua saída do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), segundo Bela Megale, colunista do jornal "O Globo". Ainda de acordo com a jornalista, o partido planeja lançar o apresentador como pré-candidato à Presidência da República em 2022.

Durante a transição entre os programas "Melhor da Tarde" e "Brasil Urgente", da Band, nesta terça-feira, Datena conversou com Catia Fonseca sobre a possibilidade de disputar o cargo ocupado, atualmente, por Jair Bolsonaro (sem partido). "Eu me filiei ao partido, ao PSL, e tem projetos aí do partido. Meu foco continua sendo o Senado, eu sempre disse para todo mundo que o meu foco é o Senado", afirmou o apresentador.

"Eu acho que você querer adiantar qualquer coisa agora é precipitado. Estamos no meio de uma pandemia, falar de eleição agora é precipitado", continuou o jornalista após indicar que seus interesses são diferentes dos objetivos do partido. Em seguida, Catia demonstrou seu apoio à carreira política do colega de emissora.

"Sabe o que eu acho? Você sempre defendeu o povo, por isso eu comecei falando isso. Mas é o que eu acho mesmo. E já estou com o 'pacová' lá na Lua de gente que fala um monte de coisa e depois não faz. Você, o que promete, você cumpre", enfatizou a apresentadora do "Melhor da Tarde".

Em entrevista ao site UOL, Datena garantiu que irá concorrer nas eleições de 2022, mas ainda não há certeza de qual cargo político disputará. "Se houver chance real de partir para uma disputa presidencial, pode ser até que aconteça. Mas o meu foco principal, por enquanto, realmente seria Senado e governo, mas não está afastada a possibilidade de tentar ser candidato a presidente. Depende mais da avaliação do partido", contou.