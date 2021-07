Gil do Vigor estreia quadro no 'Mais Você' - Reprodução/Globo

Por Juliana Pimenta

Publicado 09/07/2021 09:00

Rio - Enquanto o PhD nos Estados Unidos não chega, Gil do Vigor tem aproveitado para desfilar seu talento aqui mesmo, no Brasil. Nesta quinta-feira, o ex-BBB estreou seu novo quadro no 'Mais Você'. No 'Tá Lascado', Gilberto faz uso de seu conhecimento como economista para tirar dúvidas do público a respeito de assuntos que afetam o bolso dos brasileiros de um jeito simples e divertido.

"Eu acho que as pessoas querem ouvir e aprender. A maioria pensa que economia e finanças é algo impossível de entender, de ter na prática, mas não é. Como economista, eu vou dar algumas dicas básicas e de um jeitinho simples. O público pode esperar muito sorriso, alegria e descontração. E também aprendizado de coisas simples que as pessoas sabem, mas não sabem que sabem (risos)", brinca Gilberto.



Figurinha repetida nas ações publicitárias desde que saiu do 'BBB 21', Gil comemora mais essa conquista profissional. "Eu acho que o sucesso se deu porque as pessoas são iguais a mim. Isso me deixa muito honrado e feliz. As pessoas viram que dá para você ser normal, ser sincero, errar, acertar, ser doido da cabeça e ainda assim ter um coração bom. O brasileiro se sente representado pelo que ele é: pobre de marré-de-si, lá do Janga, sofrido... É gente como a gente... eu acho que o sucesso veio disso. Eu sou gente como todo mundo. E quando você vê na televisão a pessoa que passou o mesmo perrengue que você passa, você se identifica. Sou muito grato a todo mundo que de alguma forma é igual a mim, que luta, batalha. Essas pessoas me fizeram ter tanto sucesso, tanta alegria de viver tudo o que eu estou vivendo hoje em dia. É só regozijo, só alegria", se diverte o economista.



Parceria matinal



Afastada do 'Mais Você' enquanto se recupera da covid-19, Ana Maria já tinha uma participação gravada com o ex-BBB e fez questão de deixar suas boas-vindas ao novo colega de trabalho. "Como o Gil é economista, poderá falar desses temas do jeito dele, leve e divertido, mas levando informação importante para as famílias. Vai ser um 'regozijo' tê-lo no programa. Tenho certeza que ele não vai deixar de soltar a ‘cachorrada’ quando for preciso diante de tanta gente 'lascada' nesse nosso país", brinca a apresentadora, que também recebe elogios de Gil.



"Eu sou muito fã da Ana, me sinto extremamente lisonjeado de ter essa oportunidade, de ser escolhido, de estar perto de uma pessoa que é tão especial para mim e que eu acompanhei a vida inteira. A Ana é uma pessoa que tem tanta sabedoria, que vai poder me ensinar tanto. Eu estou querendo aprender e usar um pouquinho do meu conhecimento para ajudar as pessoas. Vai ser uma parceria muito leve, num quadro super legal. Estou confiante de que ela vai me dar essa força, essa ajuda. Eu amo demais essa mulher e estou muito feliz", exalta o economista.



Futuro



Mas é claro que esse é só mais um dos projetos de Gil. Como ele mesmo gosta de lembrar, seu maior sonho continua sendo o PhD nos Estados Unidos e, por isso, os estudos ainda ocupam a maior parte da sua rotina. "Eu vou separar um dia na semana para fazer o quadro. Meu foco vai ser 24 horas no PhD, mas eu vou tirar um dia para produzir e trabalhar no quadro para poder vigorar", declara o economista.