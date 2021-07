Kaysar Dadour - Reprodução

Kaysar DadourReprodução

Publicado 20/07/2021 21:43 | Atualizado 20/07/2021 21:45

O ex-BBB e ex-No Limite Kaysar Dadour pegou os fãs de surpresa, nesta terça-feira (20), ao surgir com a barba pintada de cinza para a grande final do reality de aventura da Globo.

fotogaleria

Publicidade

Kaysar publicou um vídeo em seu perfil oficial no Instagram mostrando o resultado. "Eu não consigo sossegar e inventei moda de novo! Sou papagaio louco! O que acharam?", disse Kaysar, que já foi eliminado do "No Limite".



O novo visual será visto na grande final do reality de aventura da Globo, que chega ao fim na noite desta terça-feira (20). Alguns participantes do "No Limite" comentaram o estilo do influencer.



Publicidade

"Não vai brilhar com a roupa, mas vai brilhar com a barba. Arrasou!", disse Elana Valenaria. "Quando eu acho que você já me mostrou tudo, você ainda me surpreende", escreveu Viegas.









Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kaysar Dadour (@kaysar.dadour)