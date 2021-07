Rodrigo Guimarães vence o 'Mestre do Sabor' - Repórter

Publicado 23/07/2021 09:38

Rio - Rodrigo Guimarães é o novo campeão do 'Mestre do Sabor'. Em uma noite emocionante, o carioca venceu o paulista Pedro Barbosa na última etapa da competição, em que os dois cozinharam variações de carne de fígado.

Da equipe do mestre Rafa Costa e Silva, Rodrigo mostrou consistência na competição e sempre apresentou bons pratos aos chefes. Pelas redes sociais, ele comentou a emoção do prêmio. "Eu tô muito emocionado!

Foi uma loooonga jornada até aqui. São muitos anos de cozinha. Essa vitória é o tipo de emoção que a gente não tem como se preparar para sentir. Estou sem palavras com todo amor e carinho de vocês. Obrigado de verdade", escreveu Rodrigo.