Publicado 26/07/2021 18:42

Rio - Daniela Lima desabafou ao vivo, nesta segunda-feira (26), sobre os ataques virtuais que tem recebido constantemente. A jornalista da CNN Brasil revelou ter sido alvo de ameaças de morte junto com seus familiares após acontecimentos recentes da cidade de São Paulo.

"Tenho sido vítima, nas últimas semanas, de uma série de distorções, edições maldosas cuja pior interpretação possível é sempre dada a trechos de coisas que eu disse. Pois bem, no último final de semana, esse ataque escalou e fui vítima de algo que não disse", começou a apresentadora do "CNN 360º".

A âncora se referiu à postagem de um perfil que faz paródia do G1 dizendo que a jornalista teria apoiado o incêndio contra a estátua de Borba Gato , que ocorreu durante as manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), realizadas no último sábado (24), em São Paulo. A obra era em homenagem ao bandeirante conhecido pela caça e escravidão de indígenas e negros.

"Não se trata apenas de uma falsidade, é uma mentira", declarou Daniela sobre a publicação. "Não estava sequer na CNN, não estava no ar. Estava na minha casa e fui surpreendida com uma série de ataques resultantes de uma mentira, mentira travestida de piada", afirmou a jornalista. "Queria olhar para as pessoas que foram até as minhas redes dizer que eu deveria morrer, que iam incendiar minha casa, assassinar os meus pais. Escolhi atuar com jornalismo e faço jornalismo correto", continuou.

"Eu não passo pano para criminoso e quem vai nas redes sociais, covarde, atacar a mim e minha família com base em mentiras, vai ter que ser responsabilizado. Internet não é terra de ninguém! Essa covardia, vândalos da imagem pública e da vida pessoal das pessoas, isso precisa acabar!", afirmou a âncora.

A jornalista encerrou sua fala defendendo a liberdade de imprensa e destacando o trabalho jornalístico feito pelos colegas de dentro da emissora. "[O nosso trabalho] Não vai parar, façam vocês o que fizerem. Eu não vou recuar!", garantiu Daniela.