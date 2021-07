Valesca Popozuda tinha medo que Dinei fizesse xixi na mala das pessoas - Reprodução

Valesca Popozuda tinha medo que Dinei fizesse xixi na mala das pessoasReprodução

Publicado 30/07/2021 08:48 | Atualizado 30/07/2021 08:51

Rio - Valesca Popozuda fez uma breve postagem sobre a ida de Dinei para o exílio após o episódio do "Ilha Record" que foi ao ar na noite desta quinta-feira. A funkeira, que participou de "A Fazenda 4" ao lado do ex-jogador de futebol, relembrou um incidente que aconteceu no outro reality show.

fotogaleria

Publicidade

"A edição não mostra mas eu falo: Todo dia eu guardava minha mala com medo do Dinei fazer xixi nela #DesafiaNaIlha", escreveu Valesca no Twitter.

O ex-atleta fez xixi nas malas dos colegas em mais de uma ocasião durante "A Fazenda 4". Certa vez, ele exagerou na bebida, fez xixi no chão do quarto e deitou na cama de Compadre Washington. Em outro episódio, o ex-atleta fez xixi na mala de Joana Machado e alegou sofrer de sonambulismo. No entanto, mais tarde, ele admitiu que não é sonâmbulo.

Publicidade

"Teve uma festa que eu tirei a camisa, estava beijando a Valesca, aí veio a Joana Machado jogar champanhe em mim. Eu falei pra ela “olha, eu sou louco, eu sou meio xarope, você vai ver o que eu vou fazer com você”. Aí combinei com o Compadre (Washington) e com o Thiago (Gagliasso) que eu ia fazer xixi na roupa dela e fingir que eu era sonâmbulo. Ninguém ia poder contestar", disse na ocasião.

Além disso, Dinei também fez xixi em um sapato italiano de João Kleber. "Teve também a do João Kléber. Ele falava que o sapato dele era italiano. Beleza, né, sapato italiano, bacana. Mas aí ele disse que não poderia pegar pó. O cara vai pra uma fazenda e não pode pegar pó no sapato? Todo mundo deixava os sapatos embaixo da cama, só ele queria guardar em cima do armário. Ai nós batemos boca por causa disso e eu fiz xixi no sapato dele à noite, mas a edição não mostrou".

Publicidade