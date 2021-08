Casamento de Elize e Marcos Matsunaga - Reprodução

Casamento de Elize e Marcos MatsunagaReprodução

Publicado 03/08/2021 09:00

Rio - Um crime que chocou o Brasil em 2012 voltou a ser pauta após a estreia da série documental 'Elize Matsunaga: Era Uma Vez um Crime' na Netflix. A produção traz, pela primeira vez após o crime, o depoimento de Elize Matsunaga. Ré confessa, Elize foi acusada e condenada pela morte do marido Marcos Kitano Matsunaga, um dos herdeiros da empresa Yoki.

Além das falas de Elize, a série, divida em quatro episódios de cerca de 50 minutos, também traz depoimentos de familiares e colegas do casal, além de especialistas que acompanharam as investigações - incluindo jornalistas, advogados de defesa e acusação e peritos criminais.



O ponto alto do documentário é, portanto, essa pluralidade de vozes falando sobre um caso que ganhou relevância pública. Nas redes sociais, por exemplo, cresce uma forte corrente em apoio a Elize, que teve seu passado revelado na produção. Mesmo levando em conta a atrocidade cometida por ela, os espectadores destacam a importância de se lançar um outro olhar sobre o caso.



1) Ouvir o que Elize tem a dizer. Talvez esse seja o maior chamariz da série. Desde 2012, Elize não deu entrevistas e o que se soube por ela foi dito apenas em julgamentos. Na série, ela conta ao público, pela primeira vez, o que estava pensando momentos antes do crime e porque tomou a trágica decisão de esquartejar o marido.

2) Debate sobre machismo. Aspecto mais comentado nas redes sociais, o machismo no 'Caso Yoki' tem sido rechaçado pela opinião pública. Ao trazer depoimentos de amigos da vítima e de profissionais que trabalharam na cobertura do caso, a série mostra um outro lado pouco conhecido pelo público. Os internautas alegam que Elize foi vítima de machismo tanto no relacionamento com Marcos como durante todo o julgamento.

3) Bastidores. Principalmente em relação a Elize, o público pôde finalmente conhecer detalhes do caso. Mas não apenas isso. Com a série, o público acompanha os trabalhos da imprensa e da polícia desde o aparecimento de um corpo, até então desconhecido, em um matagal em São Paulo.

4) Disputa de versões. Essa é para os fãs de séries de tribunal. Na série documental, fica claro o trabalho feito pela defesa de Elize e pela acusação no que diz respeito às versões do crime. Os argumentos dos advogados, as provas e a escolha de cada palavra tem relevância na disputa entre os dois lados.

5) Bizarrices. Todo mundo julga, mas todo mundo gosta de ver realidades que fogem do padrão. A série, nesse sentido, mergulha na vida do casal Matsunaga e, consequentemente, nos hábitos nada tradicionais que os dois cultivavam. Isso incluía caça como hobby e cobras como animais de estimação.

- Confira a repercussão nas redes sociais:

Elize Matsunaga foi abandonada pelo pai quando tinha apenas 3 anos, foi abusada pelo padastro aos 15, virou garota de programa para pagar os estudos aos 18, casou com alguém que a traía e a abusava fisicamente e psicologicamente. Eu tô achando de boas ela ter picotado um homem. — Lorena (@lorenarebelo) July 26, 2021

Na minha ditadura a Elize Matsunaga nunca teria sido presa. provavelmente ganharia uma medalha por serviço prestado a sociedade. Ela só fez o que eu queria ter feito e não tive coragem. — posto videos da Magdalen Berns (@1filhadesafo) July 31, 2021

Ontem assisti o Documentário da Elize Matsunaga. Eu vi ali uma mulher que sofreu abuso psicológico no relacionamento. Um julgamento extremamente machista e um promotor super midiático. Espero de vdd que ela cumpra sua pena e consiga refazer sua vida. — beba vinho! (@RenatoSalviano) July 28, 2021

O machismo explícito no documentário da Elize Matsunaga me incomodou mais do que a mulher ter esquartejado o marido — Alê (@aleeeedr) July 26, 2021

