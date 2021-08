Claudinho e Thomaz Costa - Reprodução

Quem disse que reality gravado não tem treta? Após a exibição de mais um episódio de "A Ilha", da Record TV, Claudinho Matos rebateu uma indireta de Thomaz Costa na quinta-feira.



Claudinho, que já participou do “De Férias com o Ex Brasil”, se irritou com os stories de Thomaz e expôs o rival. "Vim falar dos stories do Thomaz. Ele falou que não entendeu por que eu votei nele, ele deve estar em outro planeta. Ele sabe muito bem que eu votei nele: porque ele combinou com a galera dele de votar no Lucas. Para tentar defender o Lucas, eu tinha que votar nele. Então, não sei de onde ele tirou isso. Fica fazendo esse drama na rede dele, se fazendo de sofrido", iniciou Claudinho.



Thomaz afirmou que estava decepcionado com Claudinho por ter defendido ele na primeira semana. "Eu defendi o cara [Claudinho] na primeira semana, podia ter indicado ele, e ele vem votar em mim na outra. E a Nanah que tinha me julgado por eu ter indicado alguém da própria equipe e faz a mesma coisa nessa semana", disse o ex-namorado de Larissa Manoela.



Claudinho se mostrou disposto a rebater o colega de confinamento. "Ele quer colocar a Nanah na mesma situação que ele, mas ela foi meio que ameaçada pelo Pyong indiretamente a ser indicada, então, ela fez para se defender. Ao contrário dele. Não era defesa votar no Dinei. Não estou entendendo o motivo de tanto drama na rede dele. E mais um detalhe: ele votou em mim semana passada. Então, toma aí! Estou devolvendo a pedrada que você me deu", completou.