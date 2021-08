Marcos Mion, apresentador do reality ’A Fazenda’ - Reprodução internet

Publicado 11/08/2021 13:46

Rio - Marcos Mion fará sua primeira aparição na TV Globo na próxima sexta-feira. A informação é da coluna "O Melhor da TV", do "Metropoles". O apresentador vai participar do programa "Encontro com Fátima Bernardes".

Na quinta, Mion vem ao Rio para gravar o "Lady Night", de Tatá Werneck. Para aproveitar a passagem de Mion pela cidade, a Globo teria decidido que ele vai aparecer ao vivo no programa de Fátima Bernardes. Esta será a estreia de Mion como apresentador da emissora.



Ainda de acordo com a coluna, como Luciano Huck anunciou sua ida para a programação dos domingos no "Conversa com Bial", Boninho decidiu "dar uma moral" para Fátima Bernardes ao escalar o "Encontro" para receber Marcos Mion.