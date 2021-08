Ivete Sangalo - Multishow/ Rafa Mattei

Publicado 12/08/2021 17:32

Sob o comando de Ivete Sangalo, a próxima terça-feira vai ser animada no Multishow. Direto da Bahia, o "Música Boa Ao Vivo - Temporada Especial Ivete Sangalo" recebe Thiaguinho e Wesley Safadão, com participações especiais de Eric Land e Lincoln & Duas Medidas, cantando seus sucessos, além de hits que marcaram as carreiras de outros artistas.

A atração entra no ar às 20h30 na TV. E, após o término do programa, às 22h30, o público pode acompanhar a live Eu Não Vou Embooooora!, apresentada por Mari Gonzalez e Gominho no Facebook e no Twitter do canal, mostrando o que rola nos bastidores. O conteúdo fica disponível posteriormente no Música Multishow no YouTube.