Publicado 15/08/2021 15:11

Rio - A segunda temporada de 'Modern Love' estreou na última sexta-feira no Amazon Prime Video e as expectativas, que já eram altas, foram correspondidas. Após o sucesso da primeira temporada, os fãs da produção aguardavam ansiosos pela continuação que tem dado o que falar nas redes sociais. E, sem mais delongas, vamos aos cinco motivos que 'Modern Love' precisa entrar sua lista de séries.

1) A temática. Ao mesmo tempo em que não fala sobre "nada", 'Modern Love' debate muitas questões importantes sobre relações humanas. Apesar de trazer temáticas cotidianas, a série suscita reflexões profundas sobre nossa percepção em relação ao mundo, ao tempo e às outras pessoas.

2) O elenco. Com um elenco de peso, que já chamou a atenção na primeira temporada, 'Modern Love' volta para a segunda com a mesma proposta: colocar atores renomados em episódios sobre dinâmicas sociais corriqueiras.

3) Sem amarras. E, na correria do dia a dia, é difícil perder muito tempo com lazer. Há até quem goste de passar horas maratonando uma série. Você até pode fazer isso com 'Modern Love', mas não precisa. Por ser uma série procedural, 'Modern Love' tem uma história iniciada e finalizada em cada episódio, permitindo que o espectador possa assistir episódios de forma avulsa e até mesmo assistir à segunda temporada sem ter visto a primeira.

4) Pandemia. Durante a pandemia, muitas produções vêm sendo reprisadas e, após quase dois anos de caos, começam a surgir filmes e séries que abordam esse período difícil enfrentado em todo mundo. Nesse sentido, 'Modern Love' não ignora a pandemia e chega, inclusive, a fazer alusão clara ao período em um de seus primeiros episódios.

5) Histórias 'reais'. Apesar de serem ficcionalizadas, os roteiros de 'Modern Love' têm uma base - bem - real. As histórias vividas pelos personagens na série são inspiradas em crônicas reais enviadas por leitores do 'The New York Times' para uma coluna do jornal. Vai que, agora que você sabe que essas histórias aconteceram, você se identifica com alguma delas?