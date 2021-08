Shakira fala português em entrevista ao 'Fantástico' - Globo

Shakira fala português em entrevista ao 'Fantástico'Globo

Publicado 16/08/2021 08:42 | Atualizado 16/08/2021 08:44

Rio - Shakira está com novidade na área. A cantora colombiana, de 44 anos, lançou recentemente o single "Don't Wait Up", com direito a videoclipe que atingiu milhões de visualizações em pouco tempo. Mas o que chamou a atenção dos brasileiros na entrevista que a artista concedeu ao "Fantástico", neste domingo, foi o seu ótimo português.

fotogaleria

Publicidade

Logo no início da entrevista ao repórter Mauricio Silvia, ela saudou os brasileiros em português. "Oi, tudo bem. Como vai?", disse ela. "Eu vou ter o privilegio de conversar com você em português", comentou o jornalista. "Vamos tentar, vamos fazê-lo", respondeu ela, aos risos.

Shakira falando português? Foi tudo que eu pedi sim! #Fantástico pic.twitter.com/dAeL1vDLdk — TV Globo (@tvglobo) August 16, 2021 Durante o papo, ela falou sobre lançar uma música eletrônica. “Eu queria, faz tempo, fazer uma canção assim, eletrônica, com um som diferente. Mas também com uma certa nostalgia dos 90. Eu me sinto muito inspirada, com muitas ideias e muitos desejos de fazer coisas novas, de experimentar um pouco", contou ao Fantástico. Durante o papo, ela falou sobre lançar uma música eletrônica. “Eu queria, faz tempo, fazer uma canção assim, eletrônica, com um som diferente. Mas também com uma certa nostalgia dos 90. Eu me sinto muito inspirada, com muitas ideias e muitos desejos de fazer coisas novas, de experimentar um pouco", contou ao Fantástico.

Publicidade

Também falou sobre a pressão sofrida por mulheres. "Acho que todas as mulheres, de alguma maneira, tem essa pressão. As redes sociais são uma maneira de fazer mais pressão ainda sobre as mulheres - todo mundo aparece retocado, não é real. Para as garotas jovens, eu imagino que deve ser ainda pior. Não é a roupa nem a maquiagem que deixam você bonita, mas o seu estado de espírito", ensina ela, que adquiriu dois novos hobbies na pandemia: skate e surf", revelou.



Enquanto ia ao ar, a entrevista repercutiu na web. "A Shakira dando entrevista falando português, eu amo", disse a influenciadora Pequena Lo. "Shakira falando português no Fantástico. Essa mulher é perfeita demais", escreveu uma internauta. "A construção das frases que a Shakira fala em português é melhor que a construção das minhas", brincou outra seguidora.

Publicidade