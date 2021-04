Shakira é suspeita de ter cometido fraude fiscal de R$97 milhões Redação

Por IG - Gente

Publicado 22/04/2021 15:40 | Atualizado 22/04/2021 16:41

A Agência Tributária da Espanha enviou um relatório à justiça do país, que aponta uma fraude da cantora colombiana Shakira no valor de € 14,5 milhões (algo em torno de R$ 97 milhões no câmbio atual).

fotogaleria

Este montante milionário corresponde a impostos não pagos entre os anos de 2012 e 2014, por supostamente declarar que não residia na Espanha e ocultar sua renda através de outras empresas.

Publicidade

O corpo jurídico de Shakira argumenta que a artista ficou menos de 184 dias na Espanha em decorrência de suas turnês e outras apresentações, o que não obrigaria a cantora pagar os impostos em questão.

Novos depoimentos, entre os técnicos da receita espanhola e a defesa de Shakira, acontecerão no dia 8 de julho.