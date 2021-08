Pyong Lee e Antonella - Reprodução

Rio - A fidelidade é um grande ponto de discussão nas relações humanas. Independente das dinâmicas, seja familiar ou romântica, as expectativas em torno das atitudes do outro costumam gerar atrito social. O próprio conceito de traição, por exemplo, não é um consenso. Para muitos, a traição para ser, de fato, considerada infidelidade, precisa da consumação do ato. Mas também há quem defenda o sentido mais bíblico da traição, que condena por si só as demonstrações de interesse e o jogo de sedução.

E esse assunto voltou mais forte do que nunca após a exibição do episódio de 'A Ilha', desta segunda-feira, na Record. O capítulo mais aguardado da temporada trouxe, finalmente, os detalhes da interação entre Pyong Lee e Antonella. No teaser do programa, lançado um mês antes da estreia, os dois surgiram em clima de intimidade na cama, o que acabou contribuindo para o fim do casamento de Pyong e Sammy Lee, que são pais de Jake, de um ano.



Revelação



Por fim, com o episódio no ar, o público se surpreendeu ao ver que Pyong e Antonella nem chegaram a se beijar. No trecho exibido na TV, Antonella deita na cama com Pyong que, em nenhum momento rejeita a aproximação da loira. Já deitada ao lado dele, Antonella e Pyong se cobrem das câmeras e começam a conversar. “Eu posso encostar em você?”, pergunta ela. E Pyong responde: “Me dá um abraço de boa noite”.



Pyong diz para os dois descansarem e Antonella tenta mais uma vez: “você comigo?”. E aí o coreano começa a se justificar. “Não insiste, não tem como. Se eu fosse solteiro e tal, mas não tem como. Desculpa se deu a entender errado alguma coisa”, explicou Pyong.



Mas essa não é a primeira vez que as interações de realities shows influenciam nos relacionamentos dos participantes. Relembre 10 casais que se formaram na base da traição.



1) Dhomini e Sabrina. Todo mundo se lembra da relação de Dhomini e Sabrina no ‘BBB 3’, mas o que foi esquecido é que o cowboy tinha uma namorada na época. Manuela ia, inclusive, aos paredões do ex-BBB mesmo após ele ter assumido o relacionamento com Sabrina Sato na casa.

2) Grazi e Alan. No ‘BBB 5’, Grazi Massafera se envolveu com Alan, que namorava Camila Fontes. Com a traição escancarada para o Brasil, o namoro acabou e Grazi e Alan seguiram juntos por mais dois anos após o confinamento.

3) Michel e Tessália. No ‘BBB 10’, Michel entrou no confinamento namorando, mas esqueceu do compromisso ao conhecer Tessália. Após a eliminação da jovem, no entanto, o rapaz voltou a sofrer pela namorada, Karen, e começou a temer que ela não o perdoasse.

4) Adriana e Rodrigão. Adriana entrou no ‘BBB 11’ namorando o empresário Thiago Pereira, mas ao conhecer Rodrigão, a sister disse "eu te amo" para o brother e os dois seguem juntos até hoje. Adriana e Rodrigão se casaram e são pais de duas crianças.

5) Natália e Yuri. No ‘BBB 13’, Natália estava firme e respeitando seu namoro, que já tinha quatro anos de duração. Mas após ouvir um discurso de eliminação de Bial, sister entendeu que seu namoro teria chegado ao fim e decidiu engatar em um romance com Yuri dentro da casa.

6) Lucas e Jéssica. No ‘BBB 18’, Lucas se encantou por Jéssica. Noivo de Ana Lúcia fora da casa, o modelo flertava o quanto podia com a sister, mas fazia questão de mencionar seu relacionamento. Apesar dos dois não terem consumado nada na frente das câmeras, os espectadores apostam que rolaram carícias embaixo do edredom.

7) Bianca e Gui. O mesmo aconteceu no ‘BBB 20’ com Bianca e Guilherme. Apesar de não terem ficado, os dois viviam na linha tênue entre amizade e flerte. Por conta do desejo explícito entre os dois, o namorado de Bianca, Diogo Melim, colocou um fim na relação com a influenciadora.