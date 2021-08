Marcos Mion - Reprodução

Publicado 22/08/2021 21:43 | Atualizado 22/08/2021 21:44

A estreia de Marcos Mion como apresentador das tardes de sábado da Globo, no "Caldeirão", acabou se antecipando neste domingo, durante o "Mesão do Criança Esperança". Com um início ligeiramente conturbado, após esquecer o crachá para a entrada, o apresentador comandou a atração durante os intervalos do "Fantástico".



Após anos na Record, ficando à frente até mesmo do principal reality show da emissora, Marcos Mion se mostrou muito feliz ao assinar o contrato com a nova casa. As chamadas para o novo programa, agora chamado apenas de “Caldeirão” já estão circulando pela grade da emissora.



Marcos Mion é mais um entre os nomes que a Globo está colocando à frente da apresentação de seu especial do "Criança Esperança", durante os intervalos de toda a programação. Entre os nomes já passaram Fábio Porchart, Ana Furtado e Camila de Lucas.



