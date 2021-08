Juliette e Wesley Safadão - Reprodução

Com transmissão nessa segunda-feira, o "Criança Esperança" terá a participação de diversos famosos com apresentações especiais. Uma delas será a de Wesley Safadão e Juliette. Em postagens nas redes sociais, o cantor e a campeã do "BBB 21" mostraram um pouco da gravação do clipe que filmaram juntos para a ação da Globo.

"Hoje às 22H30 tem show de amor e solidariedade na tela da Globo, não percam o Criança Esperança!", disse Wesley na legenda das fotos com Juliette.









"Que emoção! Hoje estarei no Criança Esperança, esse projeto tão lindo que espalha amor e cuidado pelas nossas crianças. Precisamos cuidar uns dos outros. Então vamos ajudar nessa corrente do bem? Se puder, doe!", disse Juliette na legenda da publicação dela.







