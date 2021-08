Homem-Aranha - Reprodução

Publicado 24/08/2021 19:21

Rio - O esperado trailer de "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa", divulgado na segunda-feira (23) acaba de bater o recorde no YouTube da Ingresso.com. O vídeo alcançou 1 milhão de visualizações em apenas 5 horas. O recorde anterior era do mesmo herói, com o filme "Homem-Aranha: Longe de Casa", em 2019. No mundo, o trailer é o sétimo mais visualizado.

No novo vídeo, Peter Parker (Tom Holland) faz um pedido de ajuda ao Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch). O elenco ainda conta com Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Alfred Molina e Jamie Foxx com direção de Jon Watts. O filme tem estreia prevista nos cinemas brasileiros para 16 de dezembro. No novo vídeo, Peter Parker (Tom Holland) faz um pedido de ajuda ao Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch). O elenco ainda conta com Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Alfred Molina e Jamie Foxx com direção de Jon Watts. O filme tem estreia prevista nos cinemas brasileiros para 16 de dezembro.

Confira: