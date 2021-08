Billie Eilish - Kevin Winter / The Recording Academy / AFP

Publicado 26/08/2021 12:32

Rio - Billie Eilish fará sua estreia no Disney+ com "Happier Than Ever: Uma Carta de Amor Para Los Angeles", uma experiência de show cinematográfico, com estreia mundial na sexta-feira, dia 3 de setembro.

Dirigido por Robert Rodriguez e pelo vencedor do Oscar Patrick Osborne, o especial também incluirá elementos de animação, levando os espectadores em uma jornada onírica pela cidade natal de Billie, Los Angeles, e seus cenários mais icônicos.