Publicado 26/08/2021 15:09 | Atualizado 26/08/2021 16:47

Marcos Mion publicou um vídeo, nesta quinta-feira, mostrando seu primeiro dia de gravação do novo "Caldeirão". No Instagram, o apresentador mostrou sua chegada aos estúdios Globo, no Rio, e se emocionou.

"Chegando pra gravar meu primeiro Caldeirão! Obrigado, meu Deus por me conceder esse sonho! Cruz sagrada seja minha luz!", narrou Mion na legenda.







Após anos na Record, ficando à frente até mesmo do principal reality show da emissora, Marcos Mion se mostrou muito feliz ao assinar o contrato com a nova casa. As chamadas para o novo programa, agora chamado apenas de “Caldeirão” já estão circulando pela grade da emissora.