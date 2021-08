Antonela e marido - Reprodução

Antonela e maridoReprodução

Publicado 30/08/2021 15:20 | Atualizado 30/08/2021 15:25

Antonela Avellaneda anunciou, pelas redes sociais, que seu marido, Tati Fdez, a deixou. A separação não teria sido por causa da aproximação entre ela e Pyong Lee, no "Ilha Record", mas sim por causa dos ataques que ele recebeu pelas redes sociais após a falsa traição.

fotogaleria

"As pessoas não sabem os danos causados por cada comentário, cada agressão nas redes sociais. Meu marido me deixou não pelos fatos, já que foi apenas um mal-entendido", escreveu Antonela.

"Pelo maltrato de todos vocês que fazem perfis falsos e não têm limites, destroem as pessoas. Geração de falsos moralistas", completou a argentina.

A também ex-BBB 4 contou que foi tudo uma estratégia, desenvolvida pelo marido dela. "Percebi que a estratégia poderia dar mais certo que as outras, então para mim é um jogo. Tudo o que aconteceu no reality, independente das provas, alianças, votações, tudo para mim foi parte de uma grande estratégia que montei aqui fora, antes de entrar na Ilha Record", contou ao Hugo Gloss.

De acordo com a argentina, quando ela topou participar do reality, ela recebeu apoio do marido, o empresário Tati Fdez, que ajudou a se preparar para a disputa. "Nós combinamos a estratégia. Cada movimento, cada palavra, combinamos até quais seriam as minhas alianças", disse.