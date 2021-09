Tiago Leifert no 'Mais Você' - Reprodução/Globo

Rio - Após surpreender o público com o anúncio de deixará a Globo, Tiago Leifert abriu o jogo sobre o motivos que levou o jornalista a tomar essa decisão. Durante o bate-papo com Ana Maria Braga, no "Mais Você desta sexta-feira (10), o apresentador contou um episódio de sua vida pessoal que resultou na escolha de não renovar seu contrato com a emissora.

"Teve um dia, que talvez tenha sido a minha grande epifania do ano passado, no "BBB 20", pandemia, minha esposa grávida", começou Leifert. "Eu cheguei em casa, 3, 4 horas da manhã, ela acordou e falou: 'O programa foi demais! Você não está feliz?' e eu falei: 'Não, porque eu não fiz mais do que a minha obrigação'. Ela falou: 'Você não vai comemorar?'. Eu: 'Não, vou comemorar em maio, quando a gente entregar a temporada'", relatou.

"Mas a verdade, Ana, é que eu não comemorei em maio também porque eu já estava preocupado com o próximo e com o outro. E foi aí que eu parei e falei: 'Mas quando eu vou declarar vitória?' Tem tanta coisa que quero aprender, quero estudar, cuidar da família. Era essa escolha que eu tinha que fazer. A missão aqui está cumprida, mas eu posso voltar", afirmou o jornalista.

Após 16 anos trabalhando na emissora, Leifert diz ter juntado "um dinheiro legal" e pretende voltar a estudar, além de estar mais próximo de sua família. O apresentador é casado com a também jornalista Daiana Garbin e é pai da pequena Lua, de dez meses. "Minha filha está crescendo. Quero levá-la na escola, quero vê-la dançar", declarou o comunicador, que mostrou o rosto de sua filha pela primeira vez no programa

No "Mais Você", o jornalista também comentou o desafio de substituir Faustão no "Domingão". "Foi tudo muito rápido. Era uma quinta-feira. Tinha acabado de acabar o BBB. Eu ia na casa do meu pai conversar sobre a decisão. Ai falaram que o Faustão estava doente", contou. "Eu brinquei de Faustão. Eu amei aquele domingo. Foi muito gostoso", garante ele, que também precisou assumir o lugar de personalidades como Léo Batista, no esporte, a Pedro Bial, no "BBB".