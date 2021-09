Marisa Orth no 'BBB 1' - Reprodução/Canal Viva

Marisa Orth no 'BBB 1'Reprodução/Canal Viva

Publicado 10/09/2021 17:03

Rio - Com a saída de Tiago Leifert da Globo, já se especula quem assumirá o comando dos programas apresentados pelo jornalista. No caso do "Big Brother Brasil", um nome que surgiu foi o da atriz Marisa Orth, que esteve à frente da primeira edição do reality show, ao lado de Pedro Bial. Mas, em entrevista ao site Buzzfeed Brasil, a artista já garantiu que não estará no "BBB 22".

fotogaleria

"Nunca, jamais, ninguém me chamaria. Não preciso ficar nem preocupada com isso. É o tipo de preocupação que eu não preciso ter. Tem todo o elenco da Globo pra ser chamado, eu tenho a intuição de que não vão me chamar", declarou com bom humor. Orth, na verdade, ficou pouco tempo como apresentadora do "BBB 1" graças às gafes que cometeu durante o programa.

No dia 2 de fevereiro, a atriz anunciou a escolha do líder da semana para o paredão antes do momento previsto, causando um clima tenso entre os competidores. A decisão de retirar Marisa Orth do comando do "BBB" veio no dia seguinte, após a artista revelar o nome do participante que seria eliminado antes da hora definida.