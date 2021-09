Cena de Confiss - Laura Campanella/Netflix

Rio - Paixões não correspondidas, pais incompreensíveis e brigas com colegas de escola. Se estas são situações comuns da adolescência, a protagonista da nova comédia da Netflix não passa longe e enfrenta tudo isso, mas com o agravante de ser vítima de bullying. Em 'Confissões de uma Garota Excluída', Tetê, vivida por Klara Castanho, precisa lidar com a pressão de mudar de escola repentinamente após seus pais ficarem desempregados e sua família se mudar para a casa dos avós.

Baseado no best-seller "Confissões de Uma Garota Excluída, Mal-amada e (Um Pouco) Dramática", de Thalita Rebouças, o longa chega ao serviço de streaming nesta quarta-feira (22) e promete muitas risadas. Ao mesmo tempo em que aborda temas importantes como o bullying, a comédia dramática também promove reflexões sobre assuntos como o relacionamento entre pais e filhos. A autora da obra original chega a recomendar que o filme seja apreciado em família.

"Tudo que eu faço é para a família. Eu acho que, ao longo dos anos, eu aproximei tanto os pais e filhos, e mães e filhas... Então eu acho bacana poder, a partir da arte, facilitar o diálogo dentro de casa. Fazer com que assuntos que sejam tabus ou considerados delicados possam enfim ser falados", declara Thalita Rebouças em entrevista ao DIA. "Eu acho que os pais vão se identificar muito, eles vão olhar para si e vão falar: 'Caramba, a gente fala que é drama e na verdade ela está sofrendo de verdade'. Então, eu espero realmente que todo mundo veja", afirma a escritora, que também é apresentadora do "The Voice Kids", na TV Globo.

Elenco jovem e apaixonado

Enquanto produções mais recentes da Netflix, como as série "Eu Nunca..." e "Elite", receberam críticas por apresentarem atores mais velhos em papéis de adolescentes, "Confissões de uma Garota Excluída" traz um elenco formado, em sua maioria, por artistas mais novos. Além de Klara Castanho, 20, no papel principal, o elenco ainda conta com Fernanda Concon, Lucca Picon e Caio Cabral. Este último também estará na série "De Volta aos 15", estrelada por Maísa e Camila Queiroz . Para Bruno Garotti, o elenco mais jovem é uma vantagem dentro do set de gravações.

"Quando você trabalha com um elenco jovem, você trabalha com gente que está muito entusiasmada. Às vezes, você vai trabalhar com atores mais estabelecidos e o filme é mais um trabalho. É claro que são pessoas que tem experiência, então, a gente admira a maestria e a performance deles, mas os jovens trazem uma vontade muito grande de acertar, eles vestem a camisa do filme (...) Às vezes não é nem o dia deles no set, mas eles aparecem porque estão muito 'pilhados' para fazer o filme funcionar, então tem uma paixão muito grande", opina o cineasta.

Por outro lado, Garotti, que já trabalhou em outros filmes teen, enxerga este público como mais exigente e fala sobre a pressão de transformar o livro de Thalita Rebouças no roteiro do longa. "Eu sinto pressão como um fã do livro, como alguém que quer garantir que o espírito livre esteja na tela", garante. "Uma das formas que a gente tem para alcançar isso é a parceria com a autora. Toda vez que senti necessidade de fazer alguma adaptação, a Thalita foi a primeira a abraçar, ela tem a vantagem de ser autora e também uma roteirista, então, entende o que é necessário", completa o diretor.

Continuação

E, como escritora do livro que inspirou o filme, Thalita tem esperanças de que o longa faça tanto sucesso que garanta sua continuação. O best-seller lançado em 2016 é, na verdade, o primeiro volume de uma série que ainda conta com mais dois livros sobre outros personagens que o público conhecerá no filme. Além disso, enquanto a sexta temporada do "The Voice Kids" chega ao fim no próximo domingo, Rebouças se prepara para lançar, em breve, o quarto volume da série iniciada com a história de Tetê.

