Lary Bottino - @criacaodophi2

Lary Bottino@criacaodophi2

Publicado 24/09/2021 09:19 | Atualizado 24/09/2021 09:24

Rio - Fernanda Medrado desistiu de "A Fazenda 13" e, segundo o colunista Flávio Ricco, a direção do programa já bateu o martelo sobre sua substituta: Lary Bottino. Medrado terá que devolver o cachê recebido pela participação no reality show, assim como o carro que ganhou em uma das provas. Além disso, ela também pagará uma multa à Record pela desistência.

fotogaleria

Lary Bottino, escolhida para o lugar de Medrado, já teve duas passagens pelo reality show "De Férias com o Ex", da MTV. Além disso, ela é uma das melhores amigas de Gui Araújo, que já está confinado em "A Fazenda 13". Os internautas não gostaram muito do anúncio de Lary Bottino como a substituta de Medrado.