Cena da animação My Little Pony: Nova Geração - Divulgação

Cena da animação My Little Pony: Nova GeraçãoDivulgação

Publicado 25/09/2021 18:00 | Atualizado 26/09/2021 12:12

Rio – Tem novidade para a criançada no streaming. Nesta sexta-feira, a Netflix divulgou o novo filme da franquia “My Little Pony”, que perpassa gerações há 40 anos. Intitulada “Nova Geração”, a animação traz um universo colorido para a tela da TV, músicas inéditas e mensagens sobre amizade, união e respeito ao próximo. O filme está disponível na Netflix em versões legendada e dublada.

fotogaleria

A trama narra as aventuras da pônei terrestre Sunny e seus amigos Izzy, Pipp, Zipp e Hitch para restaurar a magia perdida de Equestria e, assim, resgatar a paz e harmonia entre os três tipos de pôneis: terrestres, unicórnios e pégasos (pôneis que podem voar). Juntos, os cinco amigos querem provar que a força da amizade é capaz de romper qualquer diferença ou obstáculo.

No idioma original, em inglês, quem dá voz aos personagens da animação são os atores Vanessa Hudgens (Sunny), Kimiko Glenn (Izzy), James Marsden (Hitch), Sofia Carson (Pipp) e Liza Koshy (Zipp). No Brasil, a dublagem é feita por Victoria Kuhl (Sunny), Lina Mendes (Izzy), Raphael Rossatto (Hitch), Marisol Marcondes (Pipp) e Jessica Cardia (Zipp).

Confira cinco acertos de “My Little Pony: Nova Geração”

1) Apesar de ser uma animação destinada às crianças, “Nova Geração” traz reflexões que gente grande também precisa fazer: cultuar o respeito às diferenças. O filme fala sobre superar o medo e a desconfiança do outro e viver em um união com os amigos.



2) "My Little Pony: Nova Geração" mostra que um filme pode ser colorido, leve e divertido, mas, ao mesmo tempo, falar de temas atuais e políticos, como fake news e preconceito contra estrangeiros. Motivados por notícias falsas, os pôneis de diferentes lugares não se aproximavam, até que Sunny decide mudar essa situação.

3) Além da mensagem de união entre as pessoas, o filme também é marcado pelo otimismo de trazer de volta a magia que Equestria, o cenário fictício do filme, já teve. Simbolicamente, passa mensagem de esperança para o mundo real também, principalmente em um momento delicado causado pela pandemia da covid-19.



4) Pela primeira vez, a franquia traz um poney “menino” entre os cavalos protagonistas, mostrando que a atração infantil é para todas as crianças, não só para as meninas. Essa inclusão, ainda, permite refletir sobre a discussão em torno de não se catalogar os brinquedos por gênero.

5) Outro ponto positivo é a trilha sonora, tanto na versão original, em inglês, quanto na versão dublada. Vanessa Hudgens, conhecida pelos filmes da franquia “High School Musical”, é quem interpreta o carro-chefe da animação, a música ”Gonna Be My Day” ("Vou Ser O Meu Dia", em tradução livre). Lançada simultaneamente ao filme, a trilha sonora está disponível nas plataformas digitais.