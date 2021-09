Nego do Borel e Dayane Mello - ReproduçÕES de internet

Publicado 25/09/2021 20:06

Rio - Participantes de "A Fazenda 13" foram informados da saída de Nego do Borel do programa. A produção revelou, no início desta noite, que ele infringiu uma regra de convivência do reality e ainda pediu para que os peões reunissem todo o material deixado pelo cantor dentro da fazenda para colocar dentro do baú e ser retirado.