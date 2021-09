Dynho Alves - Reprodução/Record

Publicado 26/09/2021 12:54

São Paulo - Após a expulsão de Nego do Borel neste sábado, Dynho Alves tocou o sino de "A Fazenda 13". A ação assustou os fãs do programa, que ficaram com medo de perder mais um integrante da temporada. Segundo informações do colunista Felipeh Campos, que integra a bancada do "A Tarde é Sua", Dynho estava abalado com os últimos acontecimentos do programa e tocou o instrumento para conversar com os psicólogos do reality. Após isso, ele teria retornado à sede. Ao que parece, o namorado de MC Mirella estaria atordoado com tantos momentos tensos em um período curto de tempo.

Em perfis de fofocas no Instagram, fãs não esconderam o medo de perder mais um participante, além disso, teceram algumas críticas ao programa por tudo que vem acontecendo. "Daqui a pouco o reality acaba antes mesmo do fim por desistência de todos os participantes", disse um usuário da plataforma, que também usou emojis tristes. "Gente o clima lá dentro deve estar pesadíssima", analisou outro. "Mas gente, outro? Como assim, não dá", declarou um terceiro fã do reality, possivelmente consternado.

Vale lembrar que, além da saída compulsória de Nego do Borel, acusado de assediar sexualmente Dayane Mello, na última quinta-feira (23), Fernanda Medrado desistiu do reality show. A funkeira tocou o sino duas vezes antes de desistir de vez de sua participação pela disputa de R$ 1,5 milhão.

A rapper até hoje não se pronunciou sobre sua saída do programa, entretanto, sua equipe adiantou o assunto no Twitter. "Saúde mental não é brincadeira. Pedimos que respeitem a decisão da Medrado, era um grande sonho, ela teve que ser muito corajosa para desistir. Ela vai ficar bem. Esse momento é de amor e acolhimento", diz um trecho do comunicado. Fechando a lista de peões que deixaram "A Fazenda 13", está Liziane Gutierrez, a primeira e única eliminada do programa até o momento.